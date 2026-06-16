Volkswagen ​kommt ​nach den Worten seines Chefs Oliver ⁠Blume bei den Sparbemühungen voran. So seien die Fabrikkosten ​an den deutschen Standorten um ⁠mehr als ein Fünftel reduziert worden, sagt er auf der Hauptversammlung laut Redetext. ‌Volkswagen hat sich Ende 2024 mit der Gewerkschaft auf ein Sparprogramm und den Wegfall von 35'000 Arbeitsplätzen in Deutschland geeinigt. Doch seither habe sich der ‌Gegenwind verschärft, sagte Blume bei der Vorlage der Bilanz zum ​abgelaufenen Jahr. Er will nun die Strategie grundlegend neu ausrichten und nimmt dafür die Strukturen des Konzerns genau unter die Lupe.