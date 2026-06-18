Aufsichtsratschef Pötsch soll wiedergewählt werden

Auf der Tagesordnung stand unter anderem die Wiederwahl von Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch. Der 75-Jährige wurde für weitere fünf Jahre in das Gremium gewählt - mit 98,5 Prozent der Stimmen. «Mein Ziel war, ist und bleibt, meinen Beitrag zu leisten, dieses grossartige Unternehmen wetterfest aufzustellen», sagte Pötsch. Seine Wahl galt als sicher: Grossaktionär Porsche SE hält mehr als 50 Prozent der Stimmrechte, zusammen mit dem Land Niedersachsen sind es mehr als 70 Prozent.