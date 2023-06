Die Wolfsburger haben mehrfach erklärt, nicht an Menschenrechtsverletzungen beteiligt zu sein. China-Chef Ralf Brandstätter hatte erst im Februar erklärt, auch nach seinem Besuch in Xinjiang habe sich seine Einschätzung nicht geändert. Im Mai demonstrierten Vertreter der uigurischen Minderheit am Rande der Hauptversammlung in Berlin. Auf einem der Plakate hiess es: "Uigurische Zwangsarbeit bei VW beenden".