Die Frage nach Zugeständnissen der Arbeitnehmerseite erübrige sich, «weil sich die Arbeitgeberseite ihrerseits bisher noch nicht in der Lage sah, zu sagen, was sie denn nun will», sagte der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Jürgen Mahnkopf in einer Reuters am Donnerstag vorliegenden Betriebszeitung. «Bisher hat der Vorstand nur gesagt, was er nicht mehr will – und eine Reihe an Tarifverträgen gekündigt. Was stattdessen kommen soll, bleibt bisher ein Rätsel.»