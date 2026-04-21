Volkswagen hatte sich Ende 2024 mit dem Betriebsrat auf den Abbau von 35.000 Arbeitsplätzen in ‌Deutschland geeinigt. Insgesamt fallen im Konzern, zu dem neben der Marke Volkswagen auch Audi und Porsche gehören, bis 2030 50.000 Arbeitsplätze weg. Blume sagte, bei der Reduzierung der ​Fabrikkosten mache Volkswagen derzeit Fortschritte, wie es sie bei Volkswagen ​zuvor noch nie gegeben habe. «Dennoch belasten uns weiter ​zu hohe Kapazitäten, die am Ende viel Geld kosten. Wir müssen einen geeigneten Weg erarbeiten, wie wir ‌damit umgehen.»