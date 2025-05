US-Präsident Donald Trump hat Einfuhrzölle von 25 Prozent für Importfahrzeuge verhängt. Darunter leiden insbesondere die VW-Tochter Audi sowie Porsche, die nicht über eine eigene Fertigung in den USA verfügen. Audi-Chef Gernot Döllner hatte im Februar angekündigt, noch in diesem Jahr eine Entscheidung über eine Produktion in den USA zu treffen. Volkswagen verfügt über ein Werk in Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee, in dem SUV-Modelle sowie der elektrische ID.4 vom Band laufen. Zudem baut das Unternehmen derzeit eine Produktionsstätte für die neue SUV-Marke Scout in South Carolina.