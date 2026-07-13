Bisher seien keine Details des Sparplans, an dem seit Januar gearbeitet werde, ​genannt worden, weil es noch keine Zustimmung der ​zuständigen Gremien gebe. Die Gespräche ​darüber kämen im Aufsichtsrat, anders als es nach Medienberichten den Anschein habe, gut ‌voran. Insidern zufolge war Blumes Restrukturierungsplan in der vergangenen Woche mit der Mehrheit aus Vertretern der Arbeitnehmer und des Landes Niedersachsen abgeschmettert ​worden.