Die ​Kassen sind dennoch gut gefüllt: Trotz der Absatzschwäche in China, eines teuren Strategieschwenks bei Porsche und der Zölle von ‌US-Präsident Donald Trump hat ⁠VW im vergangenen Jahr überraschend viel Geld ‌eingenommen. Der Barmittelzufluss im Autogeschäft lag bei sechs Milliarden Euro und damit um ‍eine Milliarde Euro höher als noch 2024, wie der Wolfsburger Konzern am Mittwoch mitteilte. Das ​Unternehmen hatte selbst nicht damit gerechnet. Grund ‍für den höheren Barmittelzufluss war demnach unter anderem eine niedrigere Investitionsquote.