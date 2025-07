Volkswagen war jahrzehntelang Marktführer in China, musste sich in den vergangenen Jahren angesichts des Erfolgs chinesischer Elektroautobauer allerdings geschlagen geben. Der Wolfsburger Konzern will mit neuen Autos wieder Boden gut machen. Mittelfristig solle sich die Fertigung mit einem Wachstum bei den Elektroautos wieder dem alten Niveau annähern. 2019 habe VW in China mehr als vier Millionen Autos gebaut - im vergangenen Jahr waren es nur noch drei Millionen.