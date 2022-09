Er schliesse perspektivisch ein IPO (Initial Public Offering) der PowerCo, in der Volkswagen seine Batterieaktivitäten gebündelt hat, nicht aus, sagte Finanzchef Arno Antlitz am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters in Frankfurt. Die Einnahmen aus der Platzierung der Porsche-Aktien verschafften dem Konzern zunächst aber genügend Luft, um wichtige Vorhaben zu finanzieren. Porsche hatte bei seinem Debüt an der Börse nach einem Stotterstart kräftig Fahrt aufgenommen.