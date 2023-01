Der Konzern übergab weltweit 8,3 Millionen Fahrzeuge an Kunden, sieben Prozent weniger als im Vorjahr, wie die Wolfsburger am Donnerstag mitteilten. Dank eines Schlussspurts in den vergangenen Monaten fiel der Rückgang damit nicht ganz so schlimm aus, wie im ersten Halbjahr noch befürchtet. Lange hatte es so ausgesehen, dass Volkswagen unter der Schwelle von sieben Millionen bleiben würde. Damit wäre der Konzern noch weiter hinter Weltmarktführer Toyota zurückgefallen als ohnehin schon. Die Japaner sind durch eine stabile Logistik besser durch die Corona-Krise gekommen als die Konkurrenz, bekamen den Chipmangel zuletzt aber stärker zu spüren und mussten mehrfach ihre Produktionsziele herunterschrauben.