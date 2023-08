Die Marke Jetta hatte Volkswagen vor einigen Jahren in China an den Start gebracht, um jüngere Kunden mit günstigeren Modellen zu gewinnen. Leapmotor hatte zu Wochenanfang eine selbstentwickelte Fahrzeugplattform präsentiert. Vorstandschef Zhu Jiangming hatte von fortgeschrittenen Gesprächen mit ausländischen Unternehmen über eine Partnerschaft berichtet. Darunter sei ein Anbieter aus dem Bereich von Elektrofahrzeugen, der von Leapmotor entwickelte Modelle in Überseemärkten produzieren könnte.