Im zweiten Quartal zog der Umsatz zwar um zwei Prozent auf 82,4 Milliarden Euro an, nach den ersten sechs Monaten ist die Bilanz damit aber bisher nur fast ausgeglichen. Das operative Ergebnis sackte im Quartal um rund ein Zehntel auf 3,47 Milliarden Euro ab, es fiel damit schwächer aus als von Experten erwartet. Unter dem Strich ging es sogar um rund ein Drittel auf nur noch 1,54 Milliarden Euro Gewinn zurück.