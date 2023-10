Die Höhe der Strafen für die Nichteinhaltung der vorgeschlagenen Vorgaben für den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch (CAFE) sei «alarmierend», hiess es am Freitag in einem Brief des American Automobile Policy Council (AAPC), der GM, die Chrysler-Mutter Stellantis und Ford Motor vertritt, an das Energieministerium. General Motors müsste demnach mit Zahlungen in Höhe von 6,5 Milliarden Dollar rechnen, Stellantis mit rund drei Milliarden. Ford drohen dem Brief zufolge Strafzahlungen von rund einer Milliarde Dollar, während Volkswagen mit über einer Milliarde Dollar von allen ausländischen Autoherstellern am meisten zahlen müsste. GM und Stellantis lehnten eine Stellungnahme über den Brief hinaus ab. Ford und VW reagierten zunächst nicht auf eine Anfrage von Reuters.