Der Konzern stehe an einem ‌historischen Wendepunkt, erklärte der Chef ‌der Holding der ​Familien Porsche und Piech, Hans Dieter Pötsch, am Freitag. Alle Beteiligten müssten im Sinne des Unternehmens und seiner Wettbewerbsfähigkeit Verantwortung übernehmen. «Je länger sich ‌die Entscheidungen hinziehen, desto grösser werden die Probleme.» Das unternehmerisch und wirtschaftlich Gebotene stehe im ​Vordergrund. «Alles andere muss zurückstehen.»