Der Konzern stehe an einem ‌historischen Wendepunkt, erklärte der Chef ‌der Holding der ​Familien Porsche und Piech, Hans Dieter Pötsch, am Freitag. Alle Beteiligten müssten im Sinne des Unternehmens und seiner Wettbewerbsfähigkeit Verantwortung übernehmen. «Je länger sich ‌die Entscheidungen hinziehen, desto grösser werden die Probleme.» Das unternehmerisch und wirtschaftlich Gebotene stehe im ​Vordergrund. «Alles andere muss zurückstehen.»

VW-Chef Oliver Blume war ​Ende Juni im ​VW-Aufsichtsrat mit seinem strikten Kostensenkungsplan am Widerstand der Arbeitnehmervertreter und ‌des Landes Niedersachsen gescheitert.

Das angepasste Konzernergebnis nach Steuern sank im ersten Halbjahr aufgrund der ​schwachen ​Entwicklung bei VW ⁠und der anderen Kernbeteiligung Porsche ​AG um 200 ⁠Millionen Euro auf 0,9 Milliarden Euro. Nicht ‌zahlungswirksame Wertberichtigungen auf VW und Porsche führten zu einem Nettoverlust von 2,2 Milliarden ‌nach einem Plus von noch ​300 Millionen Euro vor Jahresfrist.

(Reuters)