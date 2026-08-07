Der Konzern stehe an einem historischen Wendepunkt, erklärte der Chef der Holding der Familien Porsche und Piech, Hans Dieter Pötsch, am Freitag. Alle Beteiligten müssten im Sinne des Unternehmens und seiner Wettbewerbsfähigkeit Verantwortung übernehmen. «Je länger sich die Entscheidungen hinziehen, desto grösser werden die Probleme.» Das unternehmerisch und wirtschaftlich Gebotene stehe im Vordergrund. «Alles andere muss zurückstehen.»
Das angepasste Konzernergebnis nach Steuern sank im ersten Halbjahr aufgrund der schwachen Entwicklung bei VW und der anderen Kernbeteiligung Porsche AG um 200 Millionen Euro auf 0,9 Milliarden Euro. Nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen auf VW und Porsche führten zu einem Nettoverlust von 2,2 Milliarden nach einem Plus von noch 300 Millionen Euro vor Jahresfrist.
(Reuters)