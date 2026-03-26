Die Dividende für ​das Geschäftsjahr 2025 soll ⁠auf 1,51 Euro je stimmrechtsloser Vorzugsaktie sinken, nach 1,91 Euro vor Jahresfrist. Analysten hatten eine höhere Ausschüttung erwartet. Für ‌das laufende Jahr geht das Unternehmen von einem angepassten Konzernergebnis zwischen 1,5 und 3,5 Milliarden Euro aus. PSE-Chef Pötsch, der zugleich den Aufsichtsrat des Volkswagen-Konzerns führt, befürwortete die Sparpläne der Autobauer. «Wir ‌haben die klare Erwartungshaltung an das Management sowohl der Volkswagen AG als ​auch der Porsche AG, dass sie die herausfordernde Situation als Chance betrachten, die strategischen Anpassungen umzusetzen.» Nach einem Beschluss von vergangener Woche soll Pötsch, der am Samstag 75 Jahre alt wird, die Geschicke von VW und PSE eine ‌weitere Amtszeit bestimmen.