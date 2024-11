«Wir müssen unsere Kapazitäten verringern und an die neuen Realitäten anpassen», sagte der Chef der Marke VW, Thomas Schäfer. Auf die Frage, ob VW auf eine Werkschliessung verzichten könne, sagte Schäfer der «Welt am Sonntag»: «Wir sehen das aktuell nicht.» Am Donnerstag hatten tausende VW-Beschäftigte in Wolfsburg gegen Massenentlassungen und Werksschliessungen demonstriert.