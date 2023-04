Der Konzern kündigte am Dienstag am Rande der Shanghaier Automesse an, rund eine Milliarde Euro in den Aufbau eines neuen Entwicklungs-, Innovations- und Beschaffungszentrums für voll vernetzte Elektroautos in der chinesischen Stadt Hefei zu investieren. In der neuen Gesellschaft mit dem Projektnamen "100%TechCo" sollen die Fahrzeug- und Komponentenentwicklung sowie die Beschaffung gebündelt werden. So sollen die Entwicklungszeiten für neue Produkte und Technologien in China um rund 30 Prozent verkürzt werden, teilte der Autohersteller mit.