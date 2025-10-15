Günstige E-Modelle werden nicht in Deutschland gebaut

Die neuen, günstigeren Elektro-Kleinwagen, auf die der Konzern vor allem in Europa grosse Hoffnungen setzt, werden daher aus Kostengründen auch nicht im Stammwerk gefertigt, sondern in Spanien. Darunter der ID. Polo, dessen Preislisten bei knapp unter 25.000 Euro beginnen sollen. Und auch der noch günstigere ID.Every1 für 20.000 Euro, der für 2027 angekündigt ist, wird deshalb auf der Iberischen Halbinsel gebaut: in Portugal. Diese Werke «können in den Fabrikkosten mit den Standorten in Osteuropa absolut mithalten - und sogar mit vielen chinesischen Werken», sagt Blume.