Grund für den Schritt seien die Renditesorgen angesichts der Flaute in China, der US-Zollpolitik und des schwierigen Wettbewerbsumfelds. Blume ‌wurde mit den Worten zitiert: «Wir müssen die Gewinnschwelle senken.» Das Sparziel von 20 Prozent sei «die Ambition» und gelte für alle Marken ​und Kostenarten. Dies entspräche einem Volumen von rund ​60 Milliarden Euro. Dem Bericht zufolge ​steht der Konzern finanziell unter Druck. Die Ratingagentur S&P habe den Ausblick ‌für Volkswagen kurz vor Weihnachten auf «negativ» gesenkt und auf das Risiko verwiesen, dass der Autobauer die für sein Rating relevanten Finanzkennziffern verfehlen könnte. ​Finanzchef ​Antlitz habe die kürzlich bekannt ⁠gegebenen sechs Milliarden Euro liquider Mittel aufgetrieben, ​unter anderem durch ⁠den Verkauf von Forderungen.