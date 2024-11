Der Gesamtkonzern-Chef kündigte an: «Unsere Kosten in Deutschland müssen massiv runter.» VW sei in der Heimat schlicht zu teuer: «Unser Arbeitskostenniveau ist beispielsweise hier oftmals mehr als doppelt so hoch, wie der Durchschnitt unserer europäischen Standorte. Auch bei unseren Entwicklungs- und Vertriebskosten und in weiteren Kostenbereichen besteht im Wettbewerbsvergleich ebenso Handlungsbedarf.» Eigentlich stehe VW gut da: «Der Konzernumsatz liegt aktuell leicht über dem Vorjahr – unsere neuen Produkte kommen super an, was der Anstieg des Auftragseingangs im dritten Quartal belegt.»