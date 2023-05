"Die Situation entspannt sich spürbar", sagte Marken-Vertriebschefin Imelda Labbé in einem am Mittwoch im Intranet veröffentlichten Interview. Die Werke seien deutlich besser ausgelastet als im vergangenen Jahr. Auch im Stammwerk in Wolfsburg, der weltweit grössten zusammenhängenden Autofabrik von VW, seien die Engpässe überwunden. Die Zeiten, da Kurzarbeit dort nahezu Normalfall waren, seien jetzt vorbei, erklärte Labbé. "Wir müssen seit diesem Monat sogar Sonderschichten einlegen, um die Produktionsziele zu erreichen."