Den Angaben nach wird in der kommenden Woche in Zwickau und Dresden die Produktion des ID.3 und Cupra Born heruntergefahren und pausiert für den Rest des Jahres. Die Produktionszahl sei abgearbeitet, hiess es. Dafür laufe ab Montag in Zwickau die Fertigung des ID.4., ID.5 und zweier Audi-Modelle wieder an. Sie stand zuletzt wegen fehlender Motoren still.