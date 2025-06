Eigentlich habe der Hersteller seine Produktion im zweiten Quartal erhöhen wollen, sagte Traton-Chef Christian Levin am Dienstag auf einer Konferenz im schwedischen Almedalen. Doch die Zahlen zum Auftragseingang entwickelten sich nicht so, wie sie sollten. Levin hofft nun darauf, dass die staatlichen Ausgaben für Infrastruktur und Verteidigung in Europa die Lkw-Bestellungen langfristig nach oben treiben.