Der Autobauer Volkswagen schickt seine Mitarbeiter im Stammwerk Wolfsburg wegen Teilemangels in Kurzarbeit. «Die Massnahme gilt vom 11. bis 29. September», sagte Konzernsprecher Andreas Meurer am Montag. Zuerst hatte «Business Insider» unter Berufung auf Konzernkreise darüber berichtet. Zudem komme es im VW-Werk in Emden zu vereinzelten Schichtausfällen. Das Hochwasser in Slowenien habe die Produktion eines Subunternehmers für Zahnradkränze lahmgelegt, was nun die Fahrzeugproduktion beeinträchtige. Damit geht bereits die zweite Fabrik des Konzerns in Kurzarbeit, nachdem Ende August bereits ein portugiesisches Montagewerk nahe Lissabon die Produktion für neun Wochen unterbrechen musste.