In der Volksrepublik haben zuletzt ‍chinesische Hersteller massiv an Boden gewonnen und die jahrelange Dominanz von ​Volkswagen beendet. Dabei spielt vor allem das starke Wachstum bei Elektroautos eine Rolle, die sich auch dank staatlicher Subventionen ‌gerade in den Städten grosser ⁠Beliebtheit erfreuen und bei denen westliche ‌Hersteller zuletzt ins Hintertreffen geraten sind.