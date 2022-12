Die VW-Tochter Skoda ist zudem zuständig für das im Zuge des Krieges in der Ukraine zum Erliegen gekommene Russland-Geschäft des gesamten Konzerns. Nach Beginn der russischen Invasion im Februar hatte der Konzern Produktion und Vertrieb in Russland gestoppt. Derzeit würden Rückstellungen gebildet, sagte Zellmer. "Die Konsolidierung der Volkswagen Group Rus innerhalb unserer Finanzergebnisse bedeutet natürlich eine besondere Herausforderung für Skoda Auto mit einem negativen Effekt auf das operative Jahresergebnis im mittleren dreistelligen Millionenbereich." Die Zukunft des Markts in Russland sei ungewiss.