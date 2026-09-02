Niedersachsen: Werden um jeden VW-Standort kämpfen

Die rot-grüne Landesregierung will nach eigenen Angaben um alle vier Werke kämpfen. «Ein Standort in Neckarsulm ist genauso wichtig wie ein Standort in Zwickau, wie ein Standort in Hannover, wie ein Standort in Emden», sagte ein Regierungssprecher. Konzepte, die Werkschliessungen, einen massiven Rückbau der Beschäftigung und die Aushöhlung des VW-Gesetzes in den Mittelpunkt stellten, seien aber nicht zustimmungsfähig. Erklärtes Ziel sei, zu gemeinsamen Lösungen zu kommen. Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) sitzt selbst in dem Kontrollgremium, ebenso seine Stellvertreterin Julia Willie Hamburg (Grüne).