Volkswagen stellt die Produktion seines Elektro-SUV ID.4 in den ‌USA ⁠noch in diesem Monat ein. Der Wolfsburger Autobauer ⁠begründete den Schritt am Donnerstag mit dem dortigen schwierigen Marktumfeld ‌für Elektroautos. So hatte die ‌US-Regierung im Herbst einen Steuerbonus ​von 7500 Dollar als Kaufanreiz für Elektrofahrzeuge gestrichen. Der Absatz des ID.4 war im vierten Quartal 2024 im Jahresvergleich um 62 Prozent eingebrochen. ‌Volkswagen will in seinem Werk in Chattanooga im Bundesstaat Tennessee die Produktion stattdessen auf seine absatzstärkeren SUV-Modelle ​mit Benzinmotor, den Atlas und den Atlas ​Cross Sport, umstellen.