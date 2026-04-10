Volkswagen stellt die Produktion seines Elektro-SUV ID.4 in den ‌USA ⁠noch in diesem Monat ein. Der Wolfsburger Autobauer ⁠begründete den Schritt am Donnerstag mit dem dortigen schwierigen Marktumfeld ‌für Elektroautos. So hatte die ‌US-Regierung im Herbst einen Steuerbonus ​von 7500 Dollar als Kaufanreiz für Elektrofahrzeuge gestrichen. Der Absatz des ID.4 war im vierten Quartal 2024 im Jahresvergleich um 62 Prozent eingebrochen. ‌Volkswagen will in seinem Werk in Chattanooga im Bundesstaat Tennessee die Produktion stattdessen auf seine absatzstärkeren SUV-Modelle ​mit Benzinmotor, den Atlas und den Atlas ​Cross Sport, umstellen.

VW plant ​zwar eine künftige Version des ID.4 für den nordamerikanischen ‌Markt, hat bislang aber noch keinen Zeitpunkt für die Einführung genannt. Der aktuelle Lagerbestand des ID.4 soll ​bis ​ins Jahr 2027 ⁠reichen. Der Elektro-Van ID. Buzz ​soll weiterhin in ⁠den USA angeboten werden. Zudem will Volkswagen ‌im Sommer die Fertigung einer überarbeiteten Version des Atlas aufnehmen, die 2027 in den ‌Verkauf gehen soll. 

(Reuters)