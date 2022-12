In einem ersten Schritt sollen bis 2025 rund 460 Millionen Euro in den Umbau des Standortes investiert werden, teilte VW am Mittwoch mit. So liefen die Vorbereitungen für die Produktion des E-Autos ID.3 ab 2023 auf Hochtouren - das bislang in Zwickau gebaute Modell wird das erste E-Auto für das VW-Hauptwerk. Perspektivisch sei ein weiteres vollelektrisches Kompakt-SUV geplant. Insidern zufolge handelt es sich um ein elektrisches Pendant zum VW-Tiguan.