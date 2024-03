Vorstandschef Gernot Döllner hält grundsätzlich an den Daten für den Verbrennerausstieg fest, will sich mit Blick auf die Kundenwünsche aber ein Stück Flexibilität offenhalten. Die Zukunft des Autos sei elektrisch, Audi werde sein letztes neues Verbrenner-Modell 2026 vorstellen und peile 2033 den Ausstieg an, sagte Döllner. Er verwies aber auch darauf, dass die EU ihr für 2035 geplantes Verbot neuer Verbrenner 2026 überprüfen werde. Bis Ende des Jahrzehnts dürfte Audi genauso viele E-Autos wie Verbrenner verkaufen und damit auch genauso profitabel sein, sagte Döllner. Derzeit sind nur neun Prozent der 1,9 Millionen verkauften Audis vollelektrisch.