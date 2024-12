«Wir glauben nicht, dass der Markt in unserem Segment 2025 oder 2026 bereit sein wird» sagte Lamborghini-Chef Stephan Winkelmann am Montag am Firmensitz in Sant’Agata Bolognese. Der Hauptkonkurrent Ferrari will sein erstes Elektromodell im ersten Quartal des nächsten Jahres auf den Markt bringen, Lamborghini wollte ursprünglich 2028 nachziehen.