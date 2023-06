VW und Toyota hätten ihre russischen Vermögenswerte ohne Rückkaufoptionen an russische Unternehmen übertragen, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA am Dienstag. "Die Vereinbarung über die Übertragung von Vermögenswerten an Toyota beinhaltet genau wie die Vereinbarung mit Volkswagen keine Option für den Rückkauf von Produktionsstätten", zitierte RIA den stellvertretenden russischen Ministerpräsidenten Denis Manturow. Sowohl der deutsche als auch der japanische Konzern hatten nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ihre Geschäftstätigkeit in Russland auf Eis gelegt.