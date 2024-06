Entsprechend skeptisch wurde die Transaktion an der Börse aufgenommen. Die VW-Aktien fielen in einem insgesamt schwächeren Autosektor am Mittwoch um bis zu 1,7 Prozent auf 104,70 Euro. Seit Jahresbeginn haben sie rund fünf Prozent verloren, der Dax hat im selben Zeitraum 8,5 Prozent gewonnen. Die Transaktion könne zwar strategisch Sinn ergeben, Investoren wäre es aber lieber gewesen, VW trenne sich von Geschäftsteilen und kaufe keine neuen dazu, schrieb Stifel-Analyst Daniel Schwarz. «Für VW und für Rivian ist es kein Deal aus der Stärke heraus.» Zudem gebe es keine Garantie, dass es diesmal klappe. «Allerdings kenne ich keine bessere Alternative.»