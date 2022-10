Volkswagen drückt beim Wechsel in die Elektromobilität aufs Tempo und will in Europa spätestens ab 2033 nur noch rein batteriegetriebene Autos bauen. Markenchef Thomas Schäfer zog damit das bisherige Ziel vor. Noch vor wenigen Monaten hatten sich die Wolfsburger vorgenommen, auf ihrem Heimatmarkt schrittweise zwischen 2033 und 2035 aus dem Geschäft mit Verbrenner-Fahrzeugen auszusteigen. In den USA und China soll dies etwas später geschehen. Schäfer kündigte am Mittwoch bei einer Veranstaltung in Berlin zudem eine Neuordnung der Produktion an.