Ein Sprecher von VW erklärte auf Anfrage, es würden ‌weiter tragfähige Perspektiven für den Standort Osnabrück nach dem Auslauf der aktuellen Fertigung im Jahr 2027 geprüft. Das Werk Osnabrück habe in den ​vergangenen Monaten verschiedene Fahrzeugkonzepte entwickelt, um mögliche Marktchancen ​und Perspektiven auszuloten. Ob und in ​welchem Umfang sich daraus konkrete Projekte ergeben, sei derzeit offen. Der Sprecher wies auf ‌frühere Aussage hinn, wonach eine Produktion von Waffen durch die Volkswagen AG ausgeschlossen sei.