Auf der IAA zeigt VW vier neue Elektro-Kleinwagen von drei Konzernmarken, die 2026 auf den Markt kommen sollen, darunter der ID. Polo, dessen Preislisten bei knapp unter 25.000 Euro beginnen sollen. Den Auftakt soll im kommenden Jahr das Cupra-Schwestermodell Raval machen, hinzu kommen zwei SUV-Varianten VW ID. Cross und Skoda Epiq. Gebaut werden alle vier aus Kostengründen in Spanien - und sie seien wirtschaftlich profitabel, betonte Blume.