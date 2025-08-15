Die Gruppe erwarte, dass die Nachfrage nach ihren Dienstleistungen auch 2025 wie im Durchschnitt der letzten Jahre wachsen werde, heisst es in der Mitteilung. Das tiefere Zinsniveau werde im zweiten Halbjahr aber vorübergehend zu einem tieferen prozentualen Wachstum der Erträge als im ersten Halbjahr führen. Entsprechend werde das gesamte Wachstum im 2025 unter dem langfristigen Durchschnitt liegen.