Insgesamt erwirtschaftete die VZ Gruppe in den ersten sechs Monaten 2024 einen Betriebsertrag von 252,9 Millionen Franken, was einem Anstieg um 12,8 Prozent zur Vorjahresperiode entsprach, wie sie am Freitag mitteilte. Unter dem Strich resultierte ein um 19,1 Prozent gestiegener Reingewinn von 102,8 Millionen Franken.