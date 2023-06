Bei der VZ Holding scheiden mit Lorenz Heim und Tom Friess zwei Urgesteine des Finanzdienstleisters aus der Geschäftsleitung aus. Beide waren seit über 20 Jahren Teil der obersten Führung. In veränderter Funktion bleiben sie der VZ Gruppe allerdings auch in Zukunft erhalten, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

28.06.2023 07:15