In der Folge konnte die Finanzgruppe netto Neugelder von 5,1 Milliarden Franken gewinnen, nachdem sie 2023 noch 4,4 Milliarden anziehen konnte. Die verwalteten Vermögen stiegen auf 53,1 Milliarden Franken, was einem Plus von 18,2 Prozent zum Vorjahr entsprach.