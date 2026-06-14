Die Stimmberechtigten des Kantons Waadt haben sich am Sonntag im Grundsatz für die Einführung eines kantonalen Mindestlohns ausgesprochen. Sie folgten der Linken und den Gewerkschaften und nahmen die entsprechende Verfassungsinitiative mit 123'164 Ja- zu 114'929 Nein-Stimmen an. Das entspricht 49,1 Prozent Ja- zu 45,9 Prozent Nein-Stimmen bei mehr als fünf Prozent leeren Stimmzetteln. Die Gesetzesinitiative, die unter anderem die Einführung eines Mindestlohns von 23 Franken pro Stunde vorsah, wurde hingegen abgelehnt.