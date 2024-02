Man blicke aber zuversichtlich in die Zukunft: Daher werde die Dividendenzielspanne für den Zeitraum von fünf Jahren ab dem Geschäftsjahr 2023, die mit dem Jahresergebnis 2022 angekündigt wurde, erhöht. Neu soll in diesen Jahren eine ordentliche Dividende zwischen 4,30 und 4,70 pro Aktie ausgeschüttet werden. Zuvor waren 3,80 bis 4,20 Franken in Aussicht gestellt worden.