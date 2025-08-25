Gegenangebote sind laut Experten möglich

Dass die Analyse von Thomas Buri zumindest teilweise stimmig ist, hat sich in den Tagen nach der Bekanntgabe des Deals gezeigt. Die Aktie befand sich phasenweise über der Marke von 138 Franken, pendelte sich auf dem erhöhten Niveau ein und ging am vergangenen Freitag bei 137 Franken aus dem Handel. Das sind zwei Franken mehr als die Advent-Offerte. Am Montag haben die Valoren im Gleichschritt mit dem Swiss Performance Index nachgegeben, hielten sich aber über der 135-Franken-Marke.