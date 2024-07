Am Freitag waren bei einem Drohnenangriff auf Tel Aviv ein Mensch getötet und vier weitere verletzt worden. Daraufhin griffen israelische Kampfjets am Samstag Ziele der Huthi-Miliz in der Umgebung der Hafenstadt Hodeidah am Roten Meer an. Dies sei eine Reaktion auf Hunderte Angriffe der Huthis in den vergangenen Monaten gegen Israel, erklärte das Militär. Der Huthi-Sender Al-Masirah TV sprach von Angriffen auf Ölanlagen im Hafen von Hodeidah.