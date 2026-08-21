Die Ankündigung des ‌US-Finanzministeriums, die Anleihe-Rückkäufe für bestimmte längerfristige Papiere zu verdoppeln, ‌konnten den jüngsten Renditeanstieg am ​Bondmarkt nur kurzfristig eindämmen. Die Verzinsung der 30-jährigen US-Staatsanleihe kletterte am Freitag um 1,4 Basispunkte auf 5,2508 Prozent. Bedenken wegen der wachsenden Haushaltsdefizite und steigenden Inflation hatten die weltweiten Anleiherenditen in dieser Woche auf ‌den höchsten Stand seit Jahrzehnten getrieben.