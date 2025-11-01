Während die Tessiner Handelskammer Reformen und eine schlankere Verwaltung fordert, rufen Gewerkschaften und Arbeitnehmer nach mehr Mitteln im Gesundheits- und Bildungsbereich. Nicht nur das Budget 2026 ist tiefrot: Für die Jahre 2027 bis 2029 erwartet der Südkanton ein Gesamtdefizit von 700 Millionen Franken. Eine Summe, die für eine Region wie das Tessin «untragbar» sei, wie der Regierungsrat im Nachgang zur letzten Abstimmung festhielt.