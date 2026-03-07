Bevölkerung

Mit dem Versprechen einer «geburtenfreundlichen Gesellschaft» will Peking auf die alternde und schrumpfende Bevölkerung reagieren. Die ​demografische Entwicklung ​erschwert das Erreichen der wirtschaftlichen Ziele des Landes. Die Geburtenraten ⁠in China sind seit Jahrzehnten rückläufig. Dies ist eine Folge der ​von 1980 bis 2015 ⁠geltenden Ein-Kind-Politik und der schnellen Urbanisierung. Indien hat China mittlerweile als bevölkerungsreichstes Land abgelöst. Peking steuert mit teils ungewöhnlichen Mitteln ‌gegen: So wurde zu Jahresbeginn die Steuerbefreiung für Kondome und die Antibabypille abgeschafft.