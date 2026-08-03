Der ‌von ⁠S&P Global ermittelte RatingDog-Einkaufsmanagerindex (PMI) fiel auf 50,9 Punkte von 51,7 ⁠Zählern im Juni, wie aus der am Montag veröffentlichten Umfrage ‌hervorgeht. Analysten hatten im Vorfeld mit ‌51,5 Punkten gerechnet. Das ​Barometer bleibt damit zwar über der Marke von 50 Zählern, die Wachstum von Schrumpfung trennt, signalisiert jedoch die schwächste Expansion seit vier Monaten. Die Neuaufträge stiegen ‌so langsam wie seit Januar nicht mehr, während die Exportaufträge nach zwei Monaten des Rückgangs wieder ein leichtes ​Plus verzeichneten.