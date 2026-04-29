Das Wachstum der Kreditvergabe an Haushalte blieb im März einmal mehr stabil. Die privaten Haushalte erhielten wie schon in den Monaten Dezember bis Februar 3,0 Prozent mehr Kredite. Unternehmen ausserhalb der Finanzbranche bekamen im März 3,2 Prozent mehr Kredite als vor einem Jahr. Im Februar war die Kreditvergabe um revidiert 3,0 Prozent gestiegen.